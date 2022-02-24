"Это день позора для РФ": глава МИД Германии о новой агрессии РФ

Глава МИД Анналена Бербок следом за канцлером осудила начало Россией широкомасштабной войны против Украины и созвала кризисную команду правительства.

Об этом говорится в сообщении МИД Германии, пишет "Европейская правда".

"Напав на Украину, Россия нарушает элементарные правила международного порядка. Мировое сообщество не забудет этот день позора для России. Мы отреагируем вместе с партнерами. Мы полностью солидарны с Украиной", - заявила Анналена Бербок.

Заседание кризисной команды правительства собирают в Министерстве иностранных дел на 8:30 по местному времени.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал начало Россией массовой войны "черным днем ​​для Европы".

Как известно, ЕС планирует наложить на Россию новые санкции из-за нового открытого нападения РФ с ракетной атакой по городам, которое началось в четверг утром.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру в связи с началом войны.

С заявлением выступил также президент США, пообещавший, что "мир привлечет Россию к ответственности", а также другие лидеры.

Ранним утром 24 февраля Путин возобновил войну против Украины.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".