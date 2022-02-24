"Темний день для Європи": канцлер Німеччини про напад Росії на Україну

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "чорним днем для Європи" напад Росії на Україну і закликав РФ негайно зупинитися.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Напад Росії на Україну - це кричуще порушення міжнародного права. Ніщо не може виправдати цього. Німеччина рішучо засуджує цей нерозсудливий вчинок президента Путіна та висловлює солідарність з Україною й українцями. Росія повинна негайно припинити бойові дії", - наголосив Шольц.

Russland muss diese Militäraktion sofort einstellen. Im Rahmen der G7, der Nato und der EU werden wir uns heute eng absprechen. Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa. (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2022

Він зазначив, що Захід протягом дня скоординує свою реакцію у форматі G7, НАТО і ЄС.

"Це жахливий день для України і темний день для Європи", - додав Олаф Шольц.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни.

Із заявою виступив також президент США, який пообіцяв, що "світ притягне Росію до відповідальності", а також інші лідери.

Рано вранці 24 лютого Путін поновив війну проти України.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".