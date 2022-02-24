Прем'єрка Естонії: справдилися найгірші прогнози

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що ситуація в Україні дуже погана, і президент РФ Владімір Путін не приховує, що розпочав військову операцію проти незалежної держави.

Про це вона сказала в інтерв'ю ERR, пише "Європейська правда".

"Найгірші прогнози справдилися. У той час як деякі люди на вихідних вірили, що це не буде таким божевільним, більш песимістичні нотатки показували, що це був план Путіна, і тепер ми все це бачимо", - сказала Каллас.

Вона зазначила, що вночі швидко скликали засідання уряду, щоб дати послу Естонії в НАТО мандат розпочати консультації щодо статті 4 (коли, на думку якоїсь із країн, є загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін).

"Консультації тривають, але важливо, що це супроводжується підвищенням оборонної готовності НАТО, тобто виконання певних планів. Ми спілкувалися як з латвійськими, так і з литовськими колегами, і робимо це разом. Ми прийняли рішення, що НАТО може рухатися вперед", - сказала Каллас.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про зустріч для обговорення російської агресії проти України.

Як повідомляє "Українська правда", вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".