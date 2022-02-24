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НАТО обговорить російську агресію - Столтенберг

Четвер, 24 лютого 2022, 07:18

Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про зустріч для обговорення російської агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг написав на своїй сторінці у twitter.

"Я рішуче засуджую безрозсудний напад Росії на Україну, який ставить під загрозу незліченну кількість мирних життів. Це серйозне порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Союзники НАТО зустрінуться, щоб оговорити відновлення російської агресії",- написав він.

Як повідомляє "Українська правда", вранці  24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів. 

Президент Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності за це рішення її президента Владіміра Путіна. 

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Війна з РФ Україна-НАТО

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