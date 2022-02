НАТО обговорить російську агресію - Столтенберг

Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив про зустріч для обговорення російської агресії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг написав на своїй сторінці у twitter.

"Я рішуче засуджую безрозсудний напад Росії на Україну, який ставить під загрозу незліченну кількість мирних життів. Це серйозне порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці. Союзники НАТО зустрінуться, щоб оговорити відновлення російської агресії",- написав він.

I strongly condemn #Russia’s reckless attack on #Ukraine, which puts at risk countless civilian lives. This is a grave breach of international law & a serious threat to Euro-Atlantic security. #NATO Allies will meet to address Russia’s renewed aggression. https://t.co/FPpyuzmUXD