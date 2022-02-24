Премьер Эстонии: сбылись худшие прогнозы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ситуация в Украине очень плохая, и президент РФ Владимир Путин не скрывает, что начал военную операцию против независимого государства.

Об этом она сказала в интервью ERR, пишет "Европейская правда".

"Худшие прогнозы сбылись. В то время как некоторые люди на выходных верили, что это не будет таким безумным, более пессимистические сообщения показывали, что это был план Путина, и теперь мы все это видим", - сказала Каллас.

Она отметила, что ночью быстро созвали заседание правительства, чтобы дать послу Эстонии в НАТО мандат начать консультации по статье 4.

"Консультации продолжаются, но важно, что это сопровождается повышением оборонной готовности НАТО, то есть выполнением определенных планов. Мы общались как с латвийскими, так и с литовскими коллегами, и делаем это вместе. Мы приняли решение, что НАТО может двигаться вперед", - сказала Колласс.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о встрече по обсуждению российской агрессии против Украины.

Как сообщает "Украинская правда", утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

Президент Джо Байден заявил, что мир привлечет Россию к ответственности за это решение ее президента Владимира Путина.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".