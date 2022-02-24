Боррель: це найтемніші години для Європи з часів Другої світової війни

Європейський Союз надасть Україні необхідну підтримку і запровадить найсуворіші санкції проти Росії у своїй історії.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у спеціальному зверненні в Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Це найтемніші години для Європи з часів Другої світової війни. Велика ядерна держава атакувала сусідню країну і погрожує іншим країнам, які хочуть допомогти. Це не тільки найбільше порушення міжнародного права, це порушення базових принципів людського існування. Це коштуватиме багато життів і матиме непередбачувані наслідки. ЄС відповість найсильнішим можливим чином", - сказав Боррель.

Він заявив, що президент Європейської ради Шарль Мішель скликав засідання лідерів країн увечері і вони затвердять політичні рекомендації "про найсуворіший пакет санкцій, які ми колись запроваджували".

"Ми надамо негайну підтримку Україні, і активно підтримуватимемо операції щодо евакуації, в том числі наших співробітників, які постраждали від російських атак", - додав Боррель.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що ЄС вдарить санкціями по стратегічних галузях російської економіки і заблокує доступ до технологій та ринків.

Як повідомлялося, у ніч на 24 лютого президент РФ Владімір Путін розпочав наступ на Україну. У Києві і Харкові почались ракетні удари. Повідомляється також, що нападники сіють паніку, в деяких містах палають військові частини та аеропорти.

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