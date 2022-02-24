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Боррель: это самые темные часы для Европы со времен Второй мировой войны

Четверг, 24 февраля 2022, 10:02

Европейский Союз предоставит Украине необходимую поддержку и введет самые строгие санкции против России в своей истории.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в специальном обращении в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Это самые темные часы для Европы со времен Второй мировой войны. Крупное ядерное государство атаковало соседнюю страну и угрожает другим странам, которые хотят помочь. Это не только величайшее нарушение международного права, это нарушение базовых принципов человеческого существования. Это будет стоить много жизней и будет иметь непредсказуемы последствия. ЕС ответит самым сильным возможным образом", - сказал Боррель.

Он заявил, что президент Европейского совета Шарль Мишель созвал заседание лидеров стран вечером и они утвердят политические рекомендации "о самом строжайшем пакете санкций, которые мы когда-либо вводили".

"Мы предоставим немедленную поддержку Украине и будем активно поддерживать операции по эвакуации, в том числе наших сотрудников, пострадавших от российских атак", - добавил Боррель.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС ударит санкциями по стратегическим отраслям российской экономики и заблокирует доступ к технологиям и рынкам.

Как сообщалось, ночью Путин начал наступление на Украину. В Киеве и Харькове начались ракетные удары. Сообщается, что нападающие сеют панику, в некоторых городах горят воинские части и аэропорты.

Также посольство США рассказало своим гражданам в Украине, что делать из-за войны, если они остались в Украине

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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