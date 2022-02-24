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Прем’єр Британії увечері виступить зі зверненням щодо війни РФ проти України

Четвер, 24 лютого 2022, 12:00

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон увечері 24 лютого виступить зі зверненням щодо початку Росією широкомасштабної агресії проти України. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Джонсон виступить зі зверненням у парламентській Палаті громад о 19-00 за Києвом (17-00 за місцевим часом).

Вранці прем’єр провів екстрену нараду з топ-посадовцями країни. 

Борис Джонсон у ранковій заяві після початку російського нападу пообіцяв рішучу реакцію Британії. Також він провів розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Як відомо, вранці  24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Війна з РФ Велика Британія

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