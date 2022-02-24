Прем’єр Британії увечері виступить зі зверненням щодо війни РФ проти України

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон увечері 24 лютого виступить зі зверненням щодо початку Росією широкомасштабної агресії проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Джонсон виступить зі зверненням у парламентській Палаті громад о 19-00 за Києвом (17-00 за місцевим часом).

Вранці прем’єр провів екстрену нараду з топ-посадовцями країни.

Борис Джонсон у ранковій заяві після початку російського нападу пообіцяв рішучу реакцію Британії. Також він провів розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Як відомо, вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".