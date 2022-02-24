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Премьер Британии вечером выступит с обращением по поводу войны РФ против Украины

Четверг, 24 февраля 2022, 12:00

Премьер-министр Британии Борис Джонсон вечером 24 февраля выступит с обращением по поводу начала Россией широкомасштабной агрессии против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News.

Джонсон выступит с обращением в парламентской Палате общин в 19:00 по Киеву (17:00 по местному времени).

Утром премьер провел экстренное совещание с топ-чиновниками страны.

Борис Джонсон в утреннем заявлении после начала российского нападения пообещал решительную реакцию Британии. Также он провел разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Как известно, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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Война с РФ Великобритания

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