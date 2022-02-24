Прем’єр Британії відреагував на початок Путіним війни проти України і поговорив із Зеленським

Прем’єр Британії Борис Джонсон опублікував заяву у зв’язу з початком Росією повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я обурений жахливими подіями в Україні і поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити наступні кроки.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Президент Путін обрав шлях кровопролиття і руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Британія і союзники відреагують рішуче", - заявив він.

Як повідомляє "Українська правда", вранці 24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.