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Прем’єр Британії відреагував на початок Путіним війни проти України і поговорив із Зеленським

Четвер, 24 лютого 2022, 07:09

Прем’єр Британії Борис Джонсон опублікував заяву у зв’язу з початком Росією повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я обурений жахливими подіями в Україні і поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити наступні кроки.

Президент Путін обрав шлях кровопролиття і руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Британія і союзники відреагують рішуче", - заявив він. 

Як повідомляє "Українська правда", вранці  24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.

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