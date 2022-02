Прем’єр Британії відреагував на початок Путіним війни проти України і поговорив із Зеленським

Прем’єр Британії Борис Джонсон опублікував заяву у зв’язу з початком Росією повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я обурений жахливими подіями в Україні і поговорив з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити наступні кроки.

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively.