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МЗС оприлюднило рекомендації для українців, які застрягли за кордоном

Четвер, 24 лютого 2022, 12:14

Міністерство закордонних справ України опублікувало рекомендації для українців, які на момент нового нападу Росії опинились за кордоном і тепер не зможуть повернутись авіарейсами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС нагадує, що "Украерорух" через високі ризики для цивільної авіації тимчасово закрило для неї повітряний простір України.

Українцям, яких це рішення застало за кордоном, радять залишатись там і стежити за розвитком подій.

Також рекомендують сконтактувати з посольствами або консульствами України у країнах перебування за контактами, що вказані на їхніх головних сторінках. 

Як відомо, вранці  24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. 

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".



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Війна з РФ МЗС Авіарейси

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