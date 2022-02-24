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Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією

Четвер, 24 лютого 2022, 11:33

Президент Володимир Зеленський оголосив про розірвання дипвідносин з Росією.

Про це він сказав на брифінгу в офісі президента у четвер.

"Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією", - заявив президент.

Президент не уточнив деталі цього рішення, однак повідомив про нього як про вже ухвалене. "Цей ранок увійшов у історію, але ця історія абсолютно різна для нашої країни і для Росії". "Україна не віддасть своєї свободи", наголосив Зеленський, порівнявши дії путінської Росії та гітлерівської Німеччини.

Європейська правда ще раніше закликала до розірвання дипвідносин та пояснювала наслідки цього кроку. Детальніше про них читайте у статті Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ

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