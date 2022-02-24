МИД обнародовал рекомендации для украинцев, застрявших за границей

Министерство иностранных дел Украины опубликовало рекомендации для украинцев, которые на момент нового нападения России оказались за границей и теперь не смогут вернуться авиарейсами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

МИД напоминает, что "Украэрорух" из-за высоких рисков для гражданской авиации временно закрыл для нее воздушное пространство Украины.

Украинцам, которых это решение застало за границей, советуют оставаться там и следить за развитием событий.

Также рекомендуют связаться с посольствами или консульствами Украины в странах пребывания по контактам, указанным на их главных страницах.

Как известно, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины, формально заявив об операции на Донбассе.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Украинской правды".