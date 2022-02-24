На саміт НАТО покликали Фінляндію та Швецію, але не Україну

Екстрений саміт Північноатлантичного альянсу, що запланований 25 лютого, відбудеться у розширеному складі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після засідання Північноатлантичної ради у четвер.

Разом із проведенням саміту Альянс вирішив надіслати сигнал також двом державам-партнерам.

"Фінляндія та Швеція – близькі партнери НАТО, і ми почули він них чіткий сигнал, що хоча прямо зараз вони не подають заявку на членство в Альянсі – але вони проти підписання будь-яких угод з РФ, які б закрили можливість розширення НАТО у майбутньому. Для них це – можливість для самовизначення, право обирати свій шлях, і потенційно, у майбутньому, також претендувати на членство в НАТО", - пояснив Столтенберг.

"Я запросив Фінляндію та Швецію на віртуальний саміт НАТО (який відбудеться 25 лютого). Крім Швеції та Фінляндії у ньому братимуть участь також президенти ЄС", - пояснив генсек НАТО.

Утім Україну, яка також є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, на зустріч лідерів Альянсу не запросили. Також генсек НАТО уникнув відповіді щодо надання допомоги Україні після нападу РФ.

Як повідомлялося, раніше у НАТО висунули звинувачення також до Білорусі через напад на Україну.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".