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На саммит НАТО позвали Финляндию и Швецию, но не Украину

Четверг, 24 февраля 2022, 14:03

Экстренный саммит Североатлантического альянса, который запланирован на 25 февраля, состоится в расширенном составе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания Североатлантического совета в четверг.

Вместе с проведением саммита Альянс решил послать сигнал также двум государствам-партнерам.

"Финляндия и Швеция – близкие партнеры НАТО, и мы услышали от них четкий сигнал, что хотя прямо сейчас они не подают заявку на членство в Альянсе – но они против подписания любых соглашений с РФ, которые закрыли бы возможность расширения НАТО в будущем. Для них это – возможность для самоопределения, право выбирать свой путь, и потенциально в будущем также претендовать на членство в НАТО", - пояснил Столтенберг.

"Я пригласил Финляндию и Швецию на виртуальный саммит НАТО (который состоится 25 февраля). Кроме Швеции и Финляндии, в нем будут участвовать также президенты ЕС", - пояснил генсек НАТО.

Украину, которая также является близким партнером Альянса и непосредственно страдает от агрессии РФ, на встречу лидеров Альянса не пригласили. Также генсек НАТО избежал ответа на вопрос по поводу оказания помощи Украине после нападения РФ.

Как сообщалось, ранее в НАТО выдвинули обвинения также к Беларуси из-за нападения на Украину.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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