Польша готовится к приему беженцев: проявим солидарность со всеми братьями-украинцами

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что страна готовится к приему волны беженцев из Украины после того, как Путин приступил к военной агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Каминьский на пресс-конференции о подготовке к возможному приему беженцев из Украины отметил, что в трудные дни Польша должна быть солидарной с украинцами на всех уровнях. "На политическом, государственном и человеческом уровне", – сказал он.

"Одним из проявлений происходящего в Украине этой вооруженной борьбы – мы должны относиться к этому очень серьезно – будет волна беженцев, которая пойдет в нашу страну. Люди, которые будут спасаться от бомб, которые уже взрываются по всей Украине. Люди, которые убегут, защищая свою жизнь, здоровье и достоинство", – отметил глава МВД.

Он добавил, что Польша будет "солидарна со всеми братьями-украинцами".

"Мы много недель готовились к этой волне беженцев, которая может постигнуть нас. Мы сделаем все, чтобы каждый, кто в этом нуждается, нашел безопасное убежище в Польше. Польша является безопасной страной для наших граждан, а также будет безопасной страной для наших соседей, для наших друзей, для тех, кто сейчас находится в очень тяжелой ситуации", - сказал Каминьский.

Он добавил, что Польша будет поддерживать "украинское государство, украинский народ, каждого из наших соседей-украинцев".

В Польше заявили, что вскоре будет создано девять пунктов приема беженцев. Они будут расположены в городах Дорогуск, Долгобычев, Зосин, Гребенне (Любельское) и Корчевой, Медице, Будомире и Крощенко на Подкарпатье. Дополнительный пункт будет построен в Перемышле на железнодорожном вокзале. Он будет готов через несколько часов. "Мы готовимся к возможному прибытию поездов из Украины", - сказал заместитель министра.

Он заверил, что если кто-то пересечет польско-украинскую границу и нуждается в какой-либо помощи, и ему некуда идти на польской стороне, он обязательно получит ее в одном из девяти пунктов приема.

Как сообщалось, Молдова уже сейчас готова принять около 10 тыс. беженцев из Украины, а в случае необходимости найдет возможность разместить и больше людей.

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