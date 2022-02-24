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Глава Єврокомісії: ЄС готовий прийняти біженців з України  

Четвер, 24 лютого 2022, 15:22

Європейський Союз підготував план для прийому біженців з України. 

Про це на брифінгу в четвер повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда".

За її словами, ЄС працював тижнями, "щоб бути готовим до найгіршого, якщо це відбудеться".

"Ми маємо з усіма країнами-членами на передовій чіткі плани дій у надзвичайних ситуаціях, щоб негайно прийняти цих біженців з України", - сказала президентка Європейської комісії.

Фон дер Ляєн сподівається, що біженців не буде багато. "Але ми повністю готові, і ласкаво просимо", - сказала вона.

Глава МВС Польщі Маріуш Камінський раніше заявив, що країна готується до прийому хвилі біженців з України після того, як Путін розпочав військову агресію.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Війна з РФ Урсула фон дер Ляєн

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