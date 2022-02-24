Глава Еврокомиссии: ЕС готов принять беженцев из Украины

Европейский Союз подготовил план приема беженцев из Украины.

Об этом на брифинге в четверг сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

По ее словам, ЕС работал неделями, "чтобы быть готовым к худшему, если это произойдет".

"Мы имеем со всеми странами-членами на передовой четкие планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы немедленно принять этих беженцев из Украины", - сказала президент Европейской комиссии.

Фон дер Ляйен надеется, что беженцев не будет много. "Но мы полностью готовы, и добро пожаловать", - сказала она.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский ранее заявил, что страна готовится к приему волны беженцев из Украины после того, как Путин приступил к военной агрессии.

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