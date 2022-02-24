Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Київ просить ООН припинити усю активність, крім спрямованої на Україну

Четвер, 24 лютого 2022, 17:21

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до представників тих держав, що є партнерами України, із закликом змінити порядок діяльності організації.

Про це дипломат повідомив, оприлюднивши фото свого звернення до колег.

"Закликаю вас призупинити некритичні зустрічі в ООН, щоби сконцентруватися на сьогоднішньому пріоритеті: зупинити російський наступ на світ, та вбивство громадян України. Робити вигляд, що ООН може працювати так, ніби нічого не відбувається – аморально", - пояснив він.

У четвер відбудеться ще одне засідання РБ ООН, Кислиця сподівається що цей заклик розглянуть і там.

Раніше постпред України в ООН підняв питання про законність членства Росії у Радбезі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ ООН

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда