Київ просить ООН припинити усю активність, крім спрямованої на Україну

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця звернувся до представників тих держав, що є партнерами України, із закликом змінити порядок діяльності організації.

Про це дипломат повідомив, оприлюднивши фото свого звернення до колег.

"Закликаю вас призупинити некритичні зустрічі в ООН, щоби сконцентруватися на сьогоднішньому пріоритеті: зупинити російський наступ на світ, та вбивство громадян України. Робити вигляд, що ООН може працювати так, ніби нічого не відбувається – аморально", - пояснив він.

У четвер відбудеться ще одне засідання РБ ООН, Кислиця сподівається що цей заклик розглянуть і там.

Раніше постпред України в ООН підняв питання про законність членства Росії у Радбезі.

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