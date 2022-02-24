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Киев просит ООН прекратить всю активность, кроме направленной на Украину

Четверг, 24 февраля 2022, 17:21

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица обратился к представителям тех стран, которые являются партнерами Украины, с призывом изменить порядок деятельности организации.

Об этом дипломат сообщил, обнародовав фото своего обращения к коллегам.

"Призываю вас приостановить некритические встречи в ООН, чтобы сконцентрироваться на сегодняшнем приоритете: остановить российское наступление на мир, остановить убийство граждан Украины. Делать вид, что ООН может работать так, будто ничего не происходит – безнравственно", - пояснил он.

В четверг состоится еще одно заседание СБ ООН, Кислица надеется, что этот призыв будет рассмотрен и там.

Ранее постпред Украины в ООН поднял вопрос о законности членства России в Совбезе.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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