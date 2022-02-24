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Посол Фінляндії і фінські співробітники посольства покинули Україну

Четвер, 24 лютого 2022, 18:22

Посол Фінляндії та громадяни Фінляндії, які працювали в посольстві, залишили Україну після відкритого військового наступу Росії.

Про це повідомило МЗС Фінляндії, пише "Європейська правда".

"Після того, як Росія розпочала військовий наступ в Україні, посол Фінляндії та всі фінські громадяни, які працювали в київській місії, залишили країну з міркувань безпеки", - сказано у повідомленні.

Місцевим працівникам посольства запропонували можливість переїхати з Києва.

Поміж тим, раніше повідомлялося, що посол Словаччини залишається у Києві, а посольство працює в оперативному режимі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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Війна з РФ Фінляндія Росія

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