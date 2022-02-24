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Кілька держав ЄС проти відключення Росії від SWIFT – ЗМІ

Четвер, 24 лютого 2022, 18:54

Існує реальна ймовірність того, що Європейський Союз може відрізати Росію від SWIFT, високобезпечної платіжної мережі, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу, однак є кілька противників цього.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на джерела в ЄС.

Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.

Проте країни ЄС розділилися щодо того, чи робити цей крок чи ні. Високопоставлені джерела в ЄС повідомили CNN, що в країнах-членах існує розрив між такими країнами, як Польща, Естонія, Латвія та Литва, які хочуть відключення від SWIFT як частину пакету санкцій, який буде оголошено пізніше сьогодні, а також тими державами, які мають міцніші економічні зв'язки з Росією і не хочуть, щоб SWIFT включали в нові санкції.

Видання назвало 4 такі держави - Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр, однак не зазначило, чи це виключний перелік. Примітно, що Францію до противників не включили. У Києві знають про цю суперечку. Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що кров українців буде на руках тих, хто пом’якшує санкції.

Високопоставлений дипломат ЄС сказав, що "розмова триває", але вважає, що "ймовірно", що економічні інтереси переможуть у суперечці, і Брюссель не відріже Росію від SWIFT.

Як повідомлялося, Байден увечері має оголосити про нові санкції та зброю для України. ЄС обіцяє запровадити жорсткі санкції протягом 24 годин.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН"

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