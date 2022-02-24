Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Байден о 7 вечора оголосить про нові санкції та зброю для України

Четвер, 24 лютого 2022, 16:52

Президент США Джо Байден опівдні за східноамериканським часом (о 19 за Києвом) зробить заяву, під час якої оголосить про нові санкції проти російської держави.

Про це "Європейській правді" розповів поінформований західний дипломат.

Як повідомляла "Європейська правда", брифінг має відбутися після засідання  Ради нацбезпеки. Як повідомив співрозмовник, президент США має вийти до преси у тому числі для оголошення санкційних рішень

"Як ми казали, Союзники по НАТО та наші партнери накладуть серйозні санкції проти Росії як наслідок цього нападу. Лідери G7 матимуть зустріч для координації цього. Путін обрав наперед сплановану ним війну, яка принесе катастрофічні втрати життів та страждання людей", - розповів співрозмовник.

"Лише Росія відповідальна за смерті та руйнування, які принесе цей напад",  - запевнив дипломат.

"Також (Байден оголосить, що -ЄП) США нададуть Україні додаткову зброю для самозахисту", - повідомив він

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ США Байден

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда