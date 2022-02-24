Німеччина направить до Румунії три додаткові винищувачі

Німеччина розмістить ще три винищувачі в Румунії для підтримки місії повітряної поліції НАТО.

Про це повідомило міністерство оборони в Берліні в четвер, пише "Європейська правда".

"Я дала розпорядження розширити нашу участь у системі повітряної поліції в Румунії", – сказала міністр оборони Крістін Ламбрехт журналістам після брифінгу в комітеті з питань оборони.

Вона додала, що Німеччина готова виконати подальші запити НАТО.

Як повідомлялося, у четвер США направили додаткові винищувачі F-35 до країн Балтії - Литви та Естонії.

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