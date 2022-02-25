Естонський регулятор заборонив мовлення кількох російських і білоруського каналу

Естонський регулятор дав розпорядження зупинити трансляцію чотирьох російських та одного білоруського телеканалів на тлі триваючої повномасштабної війни РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Під заборону потрапили "РТР Планета", "НТВ Мир", "Россия 24", TV Center International та "Беларусь 24".

Регулятор прийняв таке рішення зокрема через трансляцію промови президента РФ Владіміра Путіна, якою він намагався обгрунтувати напад на Україну. За висновком агентства, таким чином телеканали порушили заборону на підбурювання до насильства і підривання нацбезпеки.

"Надзвичайні часи потребують надзвичайних дій… Необхідно діяти негайно, щоб запобігти шкоді для суспільства", - зазначив директор регулятора Каур Каяк.

Як вже повідомлялося, 24 лютого на схожий крок пішла Латвія - Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) заборонила ретрансляцію російських телеканалів "Россия" та "Россия 24".

Нагадаємо, міністрів балтійських країн початок війни застав у Києві.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".