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Эстонский регулятор запретил вещание четырех российских и белорусского канала

Пятница, 25 февраля 2022, 07:59

Эстонский регулятор распорядился остановить трансляцию четырех российских и одного белорусского телеканалов на фоне продолжающейся полномасштабной войны РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

Под запрет попали "РТР Планета", "НТВ Мир", "Россия 24", TV Center International и "Беларусь 24".

Регулятор принял такое решение, в частности, из-за трансляции речи президента РФ Владимира Путина, которой он пытался обосновать нападение на Украину. По заключению агентства, таким образом телеканалы нарушили запрет на подстрекательство к насилию и подрыв нацбезопасности.

"Чрезвычайные времена нуждаются в чрезвычайных действиях… Необходимо действовать немедленно, чтобы предотвратить вред для общества", - отметил директор регулятора Каур Каяк.

Как уже сообщалось, 24 февраля на подобный шаг пошла Латвия – Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил ретрансляцию российских телеканалов "Россия" и "Россия 24".

Напомним, министры балтийских стран начало войны застало в Киеве.

Детальнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции "Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира".

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте по ссылке "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

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Война с РФ Эстония

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