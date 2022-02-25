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Італія, попри посилення війни, зберігає відкритим посольство у Києві

П'ятниця, 25 лютого 2022, 14:05

Уряд Італії не планує припиняти роботу своєї дипломатичної місії у Києві, попри посилення бойових дій.

Про це, як повідомляє Європейська правда, заявив на слуханнях у парламенті прем'єр Маріо Драгі, якого цитує агенція ANSA.

Драгі укотре наголосив, що висловлює солідарність з Україною та беззастережно засуджує вторгнення РФ на українську землю. "Цей напад є дуже серйозним порушенням міжнародних договорів, найбільш фундаментальних європейських цінностей та суверенітету вільної та демократичної держави", - заявив він.

У зв’язку з цим, за його словами, минулої ночі Італія підтримала затвердження нового пакета санкцій проти РФ.

Він також повідомив про те, що на території України лишається приблизно 2000 громадян Італії, яким дипломати порадили дослуховуватися до вказівок місцевої влади та бути дуже обережним у плануванні пересувань, у тому числі для виїзду за кордон.

"Італійське посольство у Києві лишається відкритим, повністю дієвим та підтримує контакти з українською владою, перебуває у координації з іншими посольствами, та в тому числі опікується захистом італійських громадян", - заявив прем’єр.

Він утім не став прогнозувати подальші дії дипмісії. "Посольство лишається максимально напоготові, готове до будь-яких рішень. І ми перевели персонал у більш безпечне приміщення", - пояснив він, не надавши деталей.

Детально про дії та наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

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