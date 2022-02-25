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ЄС погодив нову хвилю санкцій проти РФ, схоже, що не останню

П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:31

Європейський Союз на засіданні минулої ночі, що пройшло без пресконференції та без оприлюднення деталей, погодив потужний санкційний пакет.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Цю інформацію вже повідомили українській стороні. Як президент Євроради Шарль Мішель, так і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уранці 25 лютого провели телефонні переговори з президентом Зеленським.

"У це темні часи наші думки з Україною та її невинними жінками, чоловіками та дітьми, які стикнулися з цим неспровокованим нападом і бояться за свої життя. Ми змусимо Кремль відповісти за ці дії", - заявив Мішель.

Президент Євроради також заявив, що вважає за необхідне мобілізувати світову спільноту для захисту міжнародного права.

"Беззмістовне та непотрібне страждання і втрати життя людей мають припинитися. Європа стоїть на стороні народу України і надасть йому подальшу підтримку. Друга хвиля санкцій з масштабними та серйозними наслідками політично погоджена минулої ночі.

Відбувається підготовка подальшого пакету санкцій", - повідомив Шарль Мішель

За процедурами Євросоюзу, після схвалення самітом санкційне рішення має юридично затвердити рада міністрів ЄС.

Як повідомлялося, раніше у МЗС зібрали разом у інфографіку санкційні заходи держав світу.

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