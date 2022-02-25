Италия, несмотря на усиление войны, сохраняет открытое посольство в Киеве

Правительство Италии не планирует прекращать работу своей дипломатической миссии в Киеве, несмотря на усиление боевых действий.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявил на слушаниях в парламенте премьер Марио Драги, которого цитирует агентство ANSA.

Драги подчеркнул, что выражает солидарность с Украиной и безоговорочно осуждает вторжение РФ на украинскую землю. "Это нападение является очень серьезным нарушением международных договоров, наиболее фундаментальных европейских ценностей и суверенитета свободного и демократического государства", - заявил он.

В этой связи, по его словам, минувшей ночью Италия поддержала утверждение нового пакета санкций против РФ.

Он также сообщил, что на территории Украины остается около 2000 граждан Италии, которым дипломаты посоветовали прислушиваться к указаниям местных властей и быть очень осторожными в планировании передвижений, в том числе для выезда за границу.

"Итальянское посольство в Киеве остается открытым, полностью действенным и поддерживает контакты с украинскими властями, находится в координации с другими посольствами, и в том числе занимается защитой итальянских граждан", - заявил премьер.

Он, однако, не стал прогнозировать дальнейшие действия дипмиссии. "Посольство остается максимально готовым к любым решениям. И мы перевели персонал в более безопасное помещение", - пояснил он, не предоставив деталей.

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