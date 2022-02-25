Румунія прийняла майже 11 тисяч українців у перший день війни РФ проти України

Загалом 10 624 українці в'їхали до Румунії через шість прикордонних пунктів пропуску в четвер, коли Росія вторглася в Україну сухопутним, морським і повітряним шляхом.

Про це повідомив у п'ятницю міністр внутрішніх справ Румунії Лучіан Боде, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Боде сказав, що 3660 з них пройшли через Румунію на шляху до Болгарії та Угорщини.

З приблизно 7000, які зараз перебувають у Румунії, лише 11 попросили політичного притулку. Інші можуть законно залишатися до 90 днів без необхідності просити притулок.

Як повідомлялося, в ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців.

Нагадаємо, понад 1000 українців, які рятуються від російського нападу, прибули потягом до польського міста Перемишль.