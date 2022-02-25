Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців

П'ятниця, 25 лютого 2022, 16:41

Постачання палива, готівка та медичне забезпечення в деяких частинах України закінчуються після вторгнення Росії, що може змусити до 5 мільйонів людей втекти за кордон.

Про це повідомили у п'ятницю агентства допомоги ООН, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Щонайменше 100 000 людей були змушені покинути домівки в Україні після того, як Росія розпочала напад у четвер, а кілька тисяч уже перейшли в сусідні країни, включаючи Молдову, Румунію та Польщу, заявила речниця агентства ООН у справах біженців Шабіа Манту.

"Ми розглядаємо діапазони від 1 до 3 мільйонів у Польщі... Сценарій від 1 до 5 мільйонів, включаючи всі навколишні країни", – сказала Афшан Хан, регіональний директор ЮНІСЕФ для Європи та Центральної Азії, на брифінгу ООН у Женеві.

Ракети обстріляли українську столицю Київ у п'ятницю, коли російські війська пішли у наступ. Сирени повітряного нальоту завили над 3-мільйонним містом, багато жителів сховалися в станціях метро.

"Поки ми говоримо, у Києві відбуваються великі атаки, які викликають великий страх і паніку серед населення, сім’ї дійсно налякані, переїжджаючи разом зі своїми дітьми в метро та укриття. Це, безсумнівно, жахливий момент для дітей по всій країні", – сказала Хан.

Як повідомлялося, понад 1000 українців, які рятуються від російського нападу, прибули потягом до польського міста Перемишль.

Польща створила дев’ять пунктів прийому українців, які перетинають кордон, де вони можуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ

Статті

Росія має заплатити найвищу ціну за вторгнення: звернення до народів світу

Воєнні злочини Володимира Путіна та злочини проти миру кремлівської верхівки мають бути покарані. Час для діалогу та невиправданих сподівань вичерпано.
25 лютого 2022 — Верховна рада України

БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ. LIVE

День 2: відповідь Заходу на масштабне вторгнення РФ до України. У ЄС лишаються різні думки щодо санкцій, НАТО проводить екстрений саміт. Всі деталі в одному тексті
25 лютого 2022 — Європейська правда

Як працюють західні санкції та яку шкоду вони можуть завдати РФ

В чому сила західних санкцій? Як вони впливають на економіку РФ, навіть якщо ефект від них здається непомітним?
24 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда