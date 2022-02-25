В ООН очікують, що через війну Україну залишать до 5 млн українців

Постачання палива, готівка та медичне забезпечення в деяких частинах України закінчуються після вторгнення Росії, що може змусити до 5 мільйонів людей втекти за кордон.

Про це повідомили у п'ятницю агентства допомоги ООН, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Щонайменше 100 000 людей були змушені покинути домівки в Україні після того, як Росія розпочала напад у четвер, а кілька тисяч уже перейшли в сусідні країни, включаючи Молдову, Румунію та Польщу, заявила речниця агентства ООН у справах біженців Шабіа Манту.

"Ми розглядаємо діапазони від 1 до 3 мільйонів у Польщі... Сценарій від 1 до 5 мільйонів, включаючи всі навколишні країни", – сказала Афшан Хан, регіональний директор ЮНІСЕФ для Європи та Центральної Азії, на брифінгу ООН у Женеві.

Ракети обстріляли українську столицю Київ у п'ятницю, коли російські війська пішли у наступ. Сирени повітряного нальоту завили над 3-мільйонним містом, багато жителів сховалися в станціях метро.

"Поки ми говоримо, у Києві відбуваються великі атаки, які викликають великий страх і паніку серед населення, сім’ї дійсно налякані, переїжджаючи разом зі своїми дітьми в метро та укриття. Це, безсумнівно, жахливий момент для дітей по всій країні", – сказала Хан.

Як повідомлялося, понад 1000 українців, які рятуються від російського нападу, прибули потягом до польського міста Перемишль.

Польща створила дев’ять пунктів прийому українців, які перетинають кордон, де вони можуть отримати їжу, медичну допомогу та інформацію.