Румыния приняла почти 11 тысяч украинцев в первый день войны РФ против Украины

В общей сложности 10 624 украинца въехали в Румынию из-за шести пограничных пунктов пропуска в четверг, когда Россия вторглась в Украину сухопутным, морским и воздушным путем.

Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Боде сказал, что 3660 из них прошли через Румынию по пути в Болгарию и Венгрию.

Из примерно 7000, которые находятся в Румынии, только 11 попросили политического убежища. Остальные могут законно оставаться до 90 дней без необходимости просить убежище.

Как сообщалось, в ООН ожидают, что в результате войны Украину оставят до 5 млн украинцев.

Напомним, более 1000 украинцев, спасающихся от российского нападения, прибыли на поезде в польский город Перемышль.