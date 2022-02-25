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У Литві заборонили шість телеканалів російською мовою

П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:08

Литовська комісія з радіо та телебачення у п'ятницю заборонила через розпалювання війни та пропаганду ретрансляцію в країні шести телеканалів російською мовою.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Ухвалено рішення заборонити ретрансляцію каналів "Білорусь 24", "НТВ Мир", "РТР Планета", "Росія 24", "Перший балтійський канал", "TVCI". Рішення набирає чинності з п'ятниці.

Ретрансляція "РТР Планета", "Росія 24", "Білорусь 24", "НТВ Мир" зупиняється на п'ять років, "РБК" та "TVCI" - на три роки.

За інформацією комісії, виявлені порушення "обумовлюють можливість заборонити подальшу ретрансляцію цих каналів з урахуванням того, що заохочується пропаганда та розпалювання війни".

Щодо деяких російських телеканалів через розпалювання війни та ненависть Литва застосовувала максимальні обмеження ретрансляції на річний термін. У 2015 та 2016 роках через розпалювання війни та ненависті було заборонено ретрансляцію каналу "РТР Планета".

Раніше Латвійська національна рада з електронних ЗМІ також заборонила ретранслювати в країні російські телеканали "Росія" та "Росія 24".

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