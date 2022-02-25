В Литве запретили шесть телеканалов на русском языке

Литовская комиссия по радио и телевидению в пятницу запретила из-за разжигания войны и пропаганды ретрансляцию в стране шести телеканалов на русском языке.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Принято решение запретить ретрансляцию каналов "Беларусь 24", "НТВ Мир", "РТР Планета", "Россия 24", "Первый балтийский канал", "TVCI". Решение вступает в силу с пятницы.

Ретрансляция "РТР Планета", "Россия 24", "Беларусь 24", "НТВ Мир" останавливается на пять лет, "РБК" и "TVCI" – на три года.

По информации комиссии, обнаруженные нарушения "обуславливают возможность запретить дальнейшую ретрансляцию этих каналов, с учетом того, что поощряется пропаганда и разжигание войны".

В отношении некоторых российских телеканалов из-за разжигания войны и ненависти Литва применяла максимальные ограничения ретрансляции на годичный срок. В 2015 и 2016 годах из-за разжигания войны и ненависти была запрещена ретрансляция канала "РТР Планета".

Ранее Латвийский национальный совет по электронным СМИ также запретил ретранслировать в стране российские телеканалы "Россия" и "Россия 24".

Напомним, Литва передаст Украине дополнительные бронежилеты, каски, автоматы и боеприпасы.