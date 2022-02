Литва надасть Україні автомати, боєприпаси та іншу допомогу

Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда"

"Міністр оборони Арвідас Анушаускас та посол України Петро Бешта щойно зустрілися для консультацій з військової допомоги, яка скоро буде передана Україні Литвою. Ми стоїмо з Україною, передаючи додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter у п'ятницю.

