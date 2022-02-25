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Авіакомпанія РФ скасувала рейси в Європу, яка закриває небо для російських літаків

П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:39

Російська авіакомпанія S7 скасовує всі рейси до Європи з 26 лютого до 13 березня.

Про це повідомив російський перевізник, пише "Європейська правда".

В авіакомпанії повідомили, що рішення ухвалили на тлі закриття повітряного простору кількома країнами Європи. 

У зазначений період скасовані рейси та продаж квитків до цілої низки європейських міст - Бургаса, Варни, Мюнхена, Відня, Дюссельдорфа, Берліна, Верони, Болоньї, Мілана, Аліканте, Барселони , Ларнаки, Пафоса, Салонік, Ніцци, Парижа. 

Нагадаємо, вперше про закриття повітряного простору для росіян заговорили у Британії. 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот"

Згодом прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вже незабаром Польща закриє свій повітряний простір для російських літаків.

Чехія з опівночі також заборонить роботу всіх російських авіаперевізників на своїй території.

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