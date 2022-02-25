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Чехія слідом за Польщею закриває небо для російських авіакомпаній

П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:05

Чехія сьогодні з опівночі заборонить роботу всіх російських авіаперевізників на своїй території.

Про це заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Обмеження стосуватимуться маршрутів, які летять до внутрішніх аеропортів Чехії.

"Це будуть лінії, які з'єднують Прагу і Москву, Прагу і Санкт-Петербург", - сказав міністр.

Чеський уряд вжив заходів у співпраці з Польщею.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вже незабаром Польща закриє свій повітряний простір для російських літаків.

Нагадаємо, вперше про закриття повітряного простору для росіян заговорили у Британії. 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот". Подібний крок можливий і від ЄС.

Очікується, що подібні обмеження запровадять і інші держави; можливе схвалення таких санкцій усім Євросоюзом.  

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

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