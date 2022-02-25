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З України евакуювали главу німецької розвідки, який застряг у Києві через напад РФ

П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:46

Спецпідрозділ німецької розвідки евакуював з Києва главу свого відомства Бруно Каля, який перебував в українській столиці, коли Росія здійснила напад на Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Focus.

Кілька днів тому, перед російським вторгненням, Бруно Каль поїхав до Києва, щоб обговорити ситуацію з українськими колегами.

"Але напад Росії рано вранці в четвер, який здивував усіх, також здивував Каля" - зазначає видання.

Після того, як міністр закордонних справ Анналена Бербок закликала всіх німців залишити країну, спеціальний відділ Федеральної поліції з питань особистого захисту за кордоном вжив заходів і евакуював дипломатів і офіцерів зв’язку по суші.

Але Каль не зміг вчасно дістатися до цього евакуаційного підрозділу. Тому з цієї небезпечної ситуації його довелося рятувати спеціальному відділу розвідку. У другій половині дня в п’ятницю він мав прибути на територію Польщі.

Як повідомлялося, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пояснила позицію своєї країни, чому на цей момент вона не готова відключити Росію від системи SWIFT.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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