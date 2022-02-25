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Німеччина пояснила інтересами "бабусь з Росії" те, що РФ не відключать від SWIFT

П'ятниця, 25 лютого 2022, 17:51

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пояснила позицію своєї країни, чому на цей момент вона не готова відключити Росію від системи SWIFT.

Про це Бербок говорила перед зустріччю глав МЗС Євросоюзу, на якій має бути затверджений новий пакет санкцій, повідомляє "Європейська правда".

"У ці хвилини, у ці години емоції зашкалюють, і слова, такі як відключення від SWIFT, звучать дуже різко. Але в цей момент ми попри все…повинні зберігати голову холодною. Важливо, щоб ми вводили санкції, які цілеспрямовано діятимуть на систему влади, а не тільки гучно звучать", - сказала вона.

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За її словами, Захід вже мав поганий досвід із відключенням від SWIFT у випадку Ірану. Цей крок, каже Бербок, призвів до неможливості фінансувати гуманітарні проєкти там.

Що стосується Росії, то зі слів Бербок випливає, що вона не хоче, аби відключення від SWIFT вплинуло на звичайних жителів держави-агресора.

"Якщо, наприклад, онука живе у Європі і захоче переказати гроші своїй бабусі, навіть якщо це звучить незначно, вона не зможе зробити переказ. А ось ті, хто відповідальні за пролиття крові, матимуть шляхи і засоби попри це проводити свої фінансові операції", - сказала Бербок журналістам.

"Тому на цей момент, я наголошу, на цей момент, ми вносимо у список великі банки", - додала глава МЗС Німеччини.

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Щодо нових санкцій ЄС, Бербок сказала, що заходи спрямовані на тих, хто особисто несе відповідальність за війну - Владіміра Путіна і міністр закордонних справ Сергєя Лаврова.

За даними ЗМІ, Європейський Союз розглядає відключення Росію від SWIFT, але Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступають проти.

Президент США Джо Байден заявив, що можливість відключення Росії від системи SWIFT залишається на порядку денному, але наразі у Європі не готові перейти до цього кроку. 

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

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