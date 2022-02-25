В ЄС затвердили новий пакет санкцій проти РФ і Білорусі

Міністри закордонних справ ЄС у п’ятницю затвердив пакет санкцій проти Росії через відкрите вторгнення РФ в Україну.

Про це розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда".

Боррель підтвердив, що ЄС погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова. Він сказав, що Путін став всього лише третім світовим лідером, який опинився у санкційному списку ЄС, після Асада і Лукашенка.

Він додав, що ЄС запровадить санкції проти осіб у Білорусі, які сприяють агресії РФ проти України.

Боррель розповів деталі інших санкцій, про які "ЄвроПравда" писала раніше.

"Те, що ми сьогодні затвердили - це накладення обмежень на фінансовий, торговий, енергетичний сектори та візову політику. Перше - ми відрізаємо доступ Росії до найважливіших ринків капіталу і… цим суттєво суттєво обмежуємо фінансові потоки з Росії в ЄС. Це зачепить 70% російського банківського ринку, а також найважливіші державні компанії, у тому числі у військовому секторі", - сказав Боррель.

Згодом список санкцій має опублікувати Офіційний журнал ЄС.

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