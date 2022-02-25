Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ и Белоруссии

Пятница, 25 февраля 2022, 20:22

Министры иностранных дел ЕС в пятницу утвердили пакет санкций против России из-за открытого вторжения РФ в Украину.

Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

Боррель подтвердил, что ЕС согласился заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он сказал, что Путин стал всего лишь третьим мировым лидером, оказавшимся в санкционном списке ЕС, после Асада и Лукашенко.

Он добавил, что ЕС введет санкции против лиц в Беларуси, способствующих агрессии РФ против Украины.

Боррель рассказал детали других санкций, о которых "ЕвроПравда" писала раньше.

"То, что мы сегодня утвердили – это наложение ограничений на финансовый, торговый, энергетический секторы и визовую политику. Первое – мы отрезаем доступ России к важнейшим рынкам капитала и… этим существенно ограничиваем финансовые потоки из России в ЕС. Это затронет 70% российского банковского рынка, а также важнейшие государственные компании, в том числе в военном секторе", – сказал Боррель.

Позже список санкций должен опубликовать Официальный журнал ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ санкции

Статьи

Россия должна заплатить наивысшую цену за вторжение: обращение к народам мира

Военные преступления Владимира Путина и преступления против мира кремлевской верхушки должны быть наказаны. Время для диалога и неоправданных надежд исчерпано (укр.).
25 февраля 2022 — Верховная рада Украины

ВОЙН ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев. LIVE

День 2: ответ Запада на масштабное вторжение РФ в Украину. В ЕС расходятся мнения по поводу санкций, НАТО проводит экстренный саммит. Все детали в одном тексте
25 февраля 2022 — Европейская правда

Как работают западные санкции и какой вред они могут нанести РФ

В чем сила западных санкций? Как они влияют на экономику РФ, даже если эффект от них кажется незаметным?
24 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда