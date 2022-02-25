В ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ и Белоруссии

Министры иностранных дел ЕС в пятницу утвердили пакет санкций против России из-за открытого вторжения РФ в Украину.

Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда".

Боррель подтвердил, что ЕС согласился заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он сказал, что Путин стал всего лишь третьим мировым лидером, оказавшимся в санкционном списке ЕС, после Асада и Лукашенко.

Он добавил, что ЕС введет санкции против лиц в Беларуси, способствующих агрессии РФ против Украины.

Боррель рассказал детали других санкций, о которых "ЕвроПравда" писала раньше.

"То, что мы сегодня утвердили – это наложение ограничений на финансовый, торговый, энергетический секторы и визовую политику. Первое – мы отрезаем доступ России к важнейшим рынкам капитала и… этим существенно ограничиваем финансовые потоки из России в ЕС. Это затронет 70% российского банковского рынка, а также важнейшие государственные компании, в том числе в военном секторе", – сказал Боррель.

Позже список санкций должен опубликовать Официальный журнал ЕС.