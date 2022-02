Євросоюз вирішив заморозити активи Путіна і Лаврова 

Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.

Таке рішення ухвалила Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ, повідомив Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

"Рада закордонних справ ЄС затвердила другий пакет санкцій, заморожування активів включає президента Росії та її міністра закордонних справ", - повідомив Ринкевич у Twitter, додавши, що міністри вирішили також одразу підготувати третій санкційний пакет.

EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine