Мобільні оператори Європи і Канади скасували плату за телефонні дзвінки в Україну

Мобільні оператори багатьох європейських країн, а також Канади скасували плату за телефонні дзвінки в Україну.

Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговини скасували плату за телефонні дзвінки в Україну. Такий крок – вияв справжньої солідарності з нашою державою та її народом", - написав Кулеба в Facebook у п'ятницю.

"Україна пам‘ятатиме кожну країну, міжнародну організацію, бізнес, людину, яка не відвернулася, не лицемірила в обличчя, а стояла пліч-о-пліч з українцями у цей критичний час", - додав він.

У п’ятницю стало відомо, що уряд Ірландії ухвалив екстрене рішення, яким скасував візові вимоги для громадян України.

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