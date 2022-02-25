Мобильные операторы Европы и Канады отменили плату за телефонные звонки в Украину

Мобильные операторы многих европейских стран, а также Канады упразднили плату за телефонные звонки в Украину.

Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Мобильные операторы Канады, Австрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, Словакии, Северной Македонии, Швеции, Литвы, Латвии, Чехии, Польши, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговины отменили плату за телефонные звонки в Украину. Такой шаг – проявление настоящей солидарности с нашим государством и его народом", - написал Кулеба в Facebook в пятницу.

"Украина будет помнить каждую страну, международную организацию, бизнес, человека, который не отвернулся, не лицемерил в лицо, а стоял бок о бок с украинцами в это критическое время", - добавил он.

В пятницу стало известно, что правительство Ирландии приняло экстренное решение, которым отменило визовые требования для граждан Украины.

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