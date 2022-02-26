США анонсували новий пакет "нелетальної та летальної" допомоги

Сполучені Штати "нададуть додаткову допомогу в безпеці" Україні, але що саме буде входити у цей пакет, ще уточнюється.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

"Ми дуже активно беремо участь у цих зусиллях, щоб допомогти їм краще захищатися за допомогою як летальної, так і нелетальної допомоги", – заявив він.

При цьому у Пентагоні відмовилися давати детальний опис, що входило у попередні партії допомоги Україні.

"Я не розповідав нікому з вас про ці відправлення, адже, як я думаю, ви можете зрозуміти, і це особливо актуально зараз, коли Україна залучена до вторгнення в їхню країну, що ми б не хотіли викласти цю інформацію в публічний простір",- пояснив Кірбі.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати приєднаються до Європейського Союзу у введенні санкцій проти президента Росії Владіміра Путіна, міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова та членів російської Ради безпеки.