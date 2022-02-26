США анонсировали новый пакет "нелетальной и летальной" помощи

Соединенные Штаты "предоставят дополнительную помощь в безопасности" Украине, но что именно будет входить в этот пакет, еще уточняется.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

"Мы очень активно участвуем в этих усилиях, чтобы помочь им лучше защищаться посредством как летальной, так и нелетальной помощи", - заявил он.

При этом в Пентагоне отказались давать детальное описание, входившее в предыдущие партии помощи Украине.

"Я не рассказывал никому из вас об этих отправлениях, ведь, как я думаю, вы можете понять, и это особенно актуально сейчас, когда Украина привлечена к вторжению в их страну, что мы бы не хотели выложить эту информацию в публичное пространство",- объяснил Кирби.

Напомним, ранее Соединенные Штаты присоединились к Европейскому Союзу во введении санкций против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и членов российского Совбеза.