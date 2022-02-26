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Франція надасть Україні зброю та введе санкції проти Путіна – Зеленський

Субота, 26 лютого 2022, 01:02

Франція пообіцяла посилити підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter написав президент України Володимир Зеленський.

"Щойно зателефонував Еммануель Макрон. Маю сказати, що він – справжній друг України. Франція з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France",- пише він.

Нагадаємо, персональні санкції проти Путіна раніше запровадили США та ЄС. При цьому французький президент Макрон довгий час був фактичним посередником між Заходом та Владіміром Путіним. Зокрема, 24 лютого він єдиний із західних лідерів зателефонував президенту країни-агресора.

Також напередодні ідею відключення Росії від міжнародної платіжної мережі SWIFT підтримала Італія. Наразі противниками цього залишаються лише Німеччина, Угорщина та Кіпр.

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