Франция предоставит Украине оружие и введет санкции против Путина – Зеленский

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что позвонил по телефону Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием. Merci la France",- пишет он.

Щойно зателефонував Еммануель Макрон @EmmanuelMacron. Маю сказати, що він – справжній друг України. 🇫🇷 з нами у найскладніші моменти. Підтримано відключення від SWIFT і запровадження персональних санкцій проти Путіна, забезпечення оборонною зброєю. Merci la France. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Напомним, персональные санкции против Путина ранее были введены США и ЕС. При этом французский президент Макрон долгое время являлся фактическим посредником между Западом и Владимиром Путиным. В частности, 24 февраля он единственный из западных лидеров позвонил по телефону президенту страны-агрессора.

Также в преддверии идею отключения России от международной платежной сети SWIFT поддержала Италия. В настоящее время противниками этого остаются только Германия, Венгрия и Кипр.