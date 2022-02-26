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Франция предоставит Украине оружие и введет санкции против Путина – Зеленский

Суббота, 26 февраля 2022, 01:02

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что позвонил по телефону Эммануэль Макрон. Должен сказать, что он – настоящий друг Украины. Франция с нами в самые сложные моменты. Поддержано отключение от SWIFT и введение персональных санкций против Путина, обеспечение оборонным оружием. Merci la France",- пишет он.

Напомним, персональные санкции против Путина ранее были введены США и ЕС. При этом французский президент Макрон долгое время являлся фактическим посредником между Западом и Владимиром Путиным. В частности, 24 февраля он единственный из западных лидеров позвонил по телефону президенту страны-агрессора.

Также в преддверии идею отключения России от международной платежной сети SWIFT поддержала Италия. В настоящее время противниками этого остаются только Германия, Венгрия и Кипр.

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Война с РФ Франция Зеленский

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