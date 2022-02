Італія погодилась відключити Росію від SWIFT - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пізно ввечері у п'ятницю заявив, що його італійський колега Луїджі Ді Майо висловив підтримку Риму щодо відключення Росії від міжнародної платіжної мережі SWIFT.

"Дзвінок з моїм італійським колегою Луїджі ді Майо. Повна солідарність із Україною. Мій колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT", - написав міністр.

Call with my Italian counterpart @luigidimaio. Full solidarity with Ukraine. My colleague assured me that Italy will support banning Russia from SWIFT.