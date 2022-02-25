Італія погодилась відключити Росію від SWIFT - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пізно ввечері у п'ятницю заявив, що його італійський колега Луїджі Ді Майо висловив підтримку Риму щодо відключення Росії від міжнародної платіжної мережі SWIFT.

"Дзвінок з моїм італійським колегою Луїджі ді Майо. Повна солідарність із Україною. Мій колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT", - написав міністр.

Call with my Italian counterpart @luigidimaio. Full solidarity with Ukraine. My colleague assured me that Italy will support banning Russia from SWIFT. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Італія була однією з європейських країн, разом із Німеччиною, що виступають проти відключення Росії від системи фінансових транзакцій SWIFT. Інші дві країни - Угорщина і Кіпр.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок пояснила позицію своєї країни, чому на цей момент вона не готова відключити Росію від системи SWIFT.

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