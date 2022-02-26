Росія заблокувала резолюцію Радбезу ООН про зупинку агресії проти України

Росія використала право вето, щоб заблокувати резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує її вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт ООН, Росія стала єдиною країною, хто голосував "проти".

Ще три країни утрималися: Китай, Індія та Об’єднані Арабські Емірати.

За резолюцію, яка передбачає негайне припинення агресії проти України, проголосувало 11 країн. Резолюцію подали США та Албанія.

Нагадаємо, по оцінкам ООН, внаслідок російської агресії, біженцями можуть стати до 5 млн українців.